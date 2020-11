Marijuana al parco giochi: la polizia locale blocca “il festino”

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

A Thiene alle 18:15 di martedì due Agenti del Nucleo Tutela Decoro Urbano della polizia locale nordest vicentino, hanno controllato 8 giovani presenti nel parco “Aldo Moro”, tra i quali 3 minorenni e due ragazze. Nella circostanza, a terra ad una distanza di alcuni metri dai giovani, gli agenti hanno trovato un sacchetto porta tabacco, all’interno del quale venivano rinvenuti 7 involucri in nylon bianco dal peso totale di 6,31 grammi con dentro marijuana, che venivano immediatamente sottoposti a sequestro.

I giovani non sono stati sanzionati né segnalati alla Prefettura, in assenza di elementi sufficienti a ricondurre a loro il possesso della sostanza stupefacente.