Marijuana a fiumi tra i giovani: 3 interventi in un giorno

Nella giornata di ieri, venerdì 8 febbraio, si sono verificati 3 interventi della Polizia Locale Nordest Vicentino con contestuale rinvenimento di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, che evidenziano la diffusione che sta assumendo il consumo della stessa.

A Villaverla, via Giovanni XXIII, alle ore 17:45, una pattuglia ha proceduto al controllo di auto in sosta con tre giovani a bordo, dei quali 2 maschi (20enni) ed una femmina (18enne). I ragazzi stavano consumando uno spinello, bevendo birra, ed avevano 1,3 grammi di marijuana. Per tale motivo sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza ed al conducente è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione per 30 giorni. A Breganze, al parco Ferrarin, ore 19:45, a seguito della segnalazione da parte di residenti, è stato organizzato un servizio in abiti borghesi per il contrasto al consumo di stupefacenti. In tale circostanza gli agenti hanno sorpreso due minorenni maschi, uno di 14 e l’altro di 15 anni, mentre stavano macinando con il grinder della marijuana per poi confezionare lo spinello. Nella circostanza è stato sequestrato 1 grammo circa di marijuana. A Thiene, in via dei Mestieri, alle ore 01:50 di stanotte, una pattuglia ha controllato un’auto in sosta con due ragazzi a bordo, entrambi maschi di 23 anni: erano in possesso di 2,30 grammi di marijuana. Per tale motivo sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza ed al conducente veniva ritirata la patente ai fini della sospensione per 30 giorni. Tutti i giovani segnalati sono del thienese.