Marcinelle – La mostra sulla tragedia: artisti da tutto il mondo e una delegazione di Mussolente

La tragedia di Marcinelle in mostra nella città belga dell’indicente minerario: il sindaco e l’assessore alla cultura di Mussolente all’inaugurazione il prossimo 7 agosto

Saranno presenti anche il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagner, e l’assessore alla cultura, Gianluca Donanzan, all’inaugurazione della mostra Marcinelle 262 in programma il 7 agosto alle ore 18.30 a Marcinelle, in Belgio, al Museo di Le Bois Du Cazier presso la sala Espace Amercoeur.

Organizzata dal misquilese Mario Castellese, presidente dell’Associazione Art Emotions for Soul, la mostra d’arte contemporanea è dedicata a tutti i minatori tragicamente scomparsi nell’incidente minerario dell’8 agosto 1956 ed è parte della sesta tappa artistica di un percorso itinerante iniziato in Italia nel 2016 che ha toccato città come L’Aquila (Palazzo Fibioni) e Manoppello (PE), nella Regione che ha pianto il più alto numero di morti: l’Abruzzo, in Veneto, proprio a Mussolente (Vi) e a San Zenone degli Ezellini (Tv), ed in Lombardia, a Monza.

All’evento parteciperanno 95 artisti e ad ognuna delle opere esposte sarà associata, in dedicata memoria, l’immagine dei minatori che persero la vita quel drammatico giorno.

Le opere verranno collocate all’interno di un’installazione di forma circolare atta a ricreare un simbolico abbraccio verso tutti i minatori scomparsi, i loro parenti e i visitatori della mostra.

Inoltre, dall’8 agosto e per tutta la durata della mostra, in diversi Comuni d’Italia verranno esposte alcune stampe delle opere presenti in Belgio, a metaforica unione fra i luoghi di origine dei minatori e il luogo che ha visto il triste spegnersi delle loro vite.

La mostra sarà presentata oltre che da Mario Castellese, anche da Jean Louis Delaet, direttore del Museo di Le Bois De Cazier, Alain Forti, curatore del Museo, Cristiano Montagner, sindaco di Mussolente, Alessandro Piccinini, artista di Roma, e Roberta Sorgato, scrittrice che presenterà il libro “Cuori nel pozzo”. Ad apertura dell’evento il Maestro Luigi Ferro (musicista e compositore) eseguirà al pianoforte il brano appositamente composto “Marcinelle 262”.

Spiega l’assessore alla cultura, Gianluca Donanzan: “Ad un anno e mezzo dalla presentazione a Mussolente, il nostro concittadino Mario Castellese, presidente dell’Associazione Art Emotions for Soul, esporrà la sua mostra dedicata ad una delle pagine più buie che il mondo del lavoro abbia mai conosciuto del secolo scorso. Accompagnato da un altro nostro artista, Valter Baruffa, e supportato da opere che arrivano da tutta Italia, presenterà una grande mostra intitolata Marcinelle 262. Per noi, come amministratori di Mussolente, è un onore e un dovere, partecipare all’inaugurazione per rendere memoria alle 262 vittime di questa tragedia”.

Commenta il sindaco, Cristiano Montagner: “A distanza di 62 anni da quella grandissima tragedia in cui persero la vita anche 136 italiani e 5 veneti, partecipiamo a questa iniziativa a Marcinelle per tenere vivo il ricordo e le memoria affinché incidenti sul lavoro come questi non solo non si ripetano, ma scuotano le coscienze sull’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro, che richiede un impegno quotidiano e costante da parte delle aziende, dei lavoratori e anche delle istituzioni”.

Di seguito l’elenco completo degli artisti partecipanti originari o provenienti da: Italia, Belgio, Messico, Inghilterra, Argentina, Lussemburgo, Russia, Bulgaria, Colombia, Polonia, Francia, Moldavia, Ucraina.

ELENCO ARTISTI

Anna Acciarino, Adele Arati, Marina Baciocchi, Gianni Balzanella, Yasmina Barbet, Patrizia Barbiero, Adelina Bariviera, Valter Baruffa, Maria Luisa Bertoni, Maria Teresa Bolis, Elisabetta Bosisio, Veronica Canetti, Antonella Carraro, Isabel Carafi, Natalia Caragherghi, Giuseppe Castellese, Elisabetta Castello, Mario Cecconi, Roberto Cesareo, Ciro Cioffi, Carla Colombo, Roberta Coral, Lara Monica Costa, Federica Costantino, Marina Crisafio, Daniela Damiano Ashde, Liana Degan, Miriam De NardiI, Fabienne Di Girolamo, Gabriella Di Natale, Cinzia Di Pietro, Mimmo Emanuele, Maria Patrizia Epifania, Sabrina Esposito, Silvia Ferrero, Roberto Fradale, Oscar Francescutto, Valeria Franchi, Johan Frisò, Sergio Gandini, Gaia Laura Ghezzi, Luciana Giuriato, Teodora Groza, Milena Karadzhiyan, Rosalind Keith, Marisa Korzeniecki, Elena Kuleshova, Roberto Leccese, Anne-Marie Lefebvre, Daniela Leone, Valter Lunardon, Elio Lutri, Sebastiano Magnano, Concetta Masciullo, Luigina Massaria, Xenia Miranda, Ferruccio Mirandola, Karin Monscahuer, Matilde Mulè, Francesca Nicolò, Rosae Nocichenko, Maria Rita Onofri, Francesca Ore, Loria Orsato, Mina Pace, Katia Papaleo, Alessandro Passaraino, Juri Perin, Flavio Perin, Silvia Perrone, Daniela Piccinelli, Rosaria Piccione, Cesare Pinotti, Nadia Piotto, Liala Polato, Dannie Praed, Anna Proietti, Laura Provinciali, Tiziana Ricco, Hernandez Rivera, Giusy Rizzi, Claudia Rossetti, Luigi Rossetto, Rita Rotunno, Antonio Sacco, Gianni Serra, Jessica Spagnolo, Erminio Stalliviere, Milena Stradiotto, Cinzia Trabucchi, Gennaro Trematerra, Fiorenzo Vaccaretti, Nicoletta Valler, Maria Rita Vita, Rita Vitaloni, Valentina Vurchio.