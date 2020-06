Marano Vicentino: bilancio sano ma poco coraggioso

Non sempre un avanzo di bilancio è sinonimo di buona amministrazione.

Come tutti ben sappiamo, uno dei momenti importanti della vita di un Consiglio Comunale è l’approvazione dei bilanci, un preventivo ed il consuntivo.

Il bilancio è un documento principalmente fatto di numeri ma viene accompagnato anche da una relazione della Giunta sulle attività, sui servizi erogati e sui lavori fatti o in programma.

E’ un momento dove maggioranza e minoranza si dovrebbero confrontare con un dibattito costruttivo sulle condizioni del paese, su cosa si dovrebbe fare o su cosa non si è fatto.

Fatte queste semplici e corrette premesse, il gruppo di opposizione NOI DI MARANO attraverso un comunicato stampa esprime tutte le sue perplessità circa il tema in oggetto nonostante un avanzo 2019 di euro 1.167.000 che agli occhi di inesperti potrebbe sembrare un ottimo risultato, ma che invece secondo le minoranze non può essere assolutamente così, trovando di conseguenza difficile esprime un giudizio positivo sul bilancio 2019 in quanto un’Amministrazione pubblica dev’essere in grado di investire ed erogare servizi; non deve essere capace di mettere da parte un “gruzzolo” e non deve pensare ogni anno, come negli ultimi 3 anni, di chiudere i conti con un avanzo intorno al milione di Euro.

In un momento come questo, dove il Paese Italia e l’Europa sono fermi in una situazione di massima incertezza a causa della pandemia e dove tutto il mondo sta pensando di investire e mettere denaro per fare opere, secondo la minoranza, il Comune di Marano va nella direzione opposta. Infatti alcune opere in programma per il 2020 potevano benissimo essere realizzate con l’accensione di mutui visti i bassi tassi agevolati sui finanziamenti e riservare una buona fetta di avanzo o per l’emergenza ( a divenire sicuramente nei prossimi mesi ) o a sostegno dei servizi per i cittadini.

Non è facile ovviamente amministrazione un industria che si chiama Comune o Nazione senza avere esperienza imprenditoriale, a volte improvvisando conoscenze non possedute, di questo nel quotidiano siamo pieni di esempi, ma a volte per il bene comune ascoltare anche qualche consiglio da parte della minoranza non sarebbe cosa sbagliata ma sarebbe cosa intelligente.

D’altronde, rincara il gruppo NOI DI MARANO, se solo pensiamo che per gli attuali assessori, nel paese di Marano è tutto in ordine, quando invece girando per le varie strade, parchi, marciapiedi si può notare una realtà completamente diversa, è difficile poter ragionare su tematiche con più spessore, tipo l’incongruenza nel vanto di aver ridotto l’indebitamento pro-capite utilizzando una buona parte dell’avanzo di 2 anni fa per ridurre 4 mutui pagando però anche una penale di oltre 50.000 euro per estinzione anticipata.

La minoranza inoltre vedendo i bilanci delle società in cui il comune è socio ( AVA + ACQUE ) e visto che accumulano ogni anno una mole di utili non indifferenti, sapendo che con le erogazioni liberali possono detrarre gli importi dai bilanci si chiede perché queste nostre imprese non distribuiscono alcune somme a favore dei Comuni per far fronte all’emergenza Covid, anziché pagare imposte elevate allo Stato.

Altra nota negativa il rinvio di euro 460.000 per lavori pubblici programmati e non eseguiti nell’esercizio di competenza. Ma non solo, nessun cenno nonostante le promesse ricevute nello scorso autunno circa un dibattito in Consiglio Comunale sui problemi della sanità dell’alto vicentino e sulla situazione dell’ospedale di Santorso. Ma non solo dimenticanze gravi come nella relazione sul mondo produttivo nel fare un breve cenno solo sui rapporti con l’associazione commercianti senza dire neppure una parola sulle associazioni di Agricoltura, Artigianato ed industria.

Concludendo, per le minoranze, grossa delusione nel constatare per l’ennesima volta l’approvazione di un bilancio con avanzi molto altri, ma al tempo stesso non coraggioso ed incapace di trovare risorse per le manutenzioni, per le associazioni, per tenere in ordine parchi, aiuole e paese.