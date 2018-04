MARANO V.NO – Vandali in biblioteca: la dichiarazione del Sindaco

In seguito agli articoli apparsi sulla stampa locale in merito agli atti di vandalismo compiuti la scorsa settimana all’esterno della biblioteca civica di Marano, il sindaco, Marco Guzzonato, precisa quanto segue. “La biblioteca di Marano è la biblioteca che vogliamo per la nostra comunità: uno spazio aperto e accogliente, dove incontrarsi, conoscere e condividere. Proprio in quanto spazio aperto a tutta la cittadinanza, è fondamentale che ciascuno abbia rispetto per questo luogo e se ne prenda cura come un bene comune. A volte è mancata questa attenzione e si sono verificati degli episodi che non possiamo ignorare e che non possiamo lasciar correre senza prendere dei provvedimenti. Per la seconda volta, qualcuno si è divertito ad aprire l’estintore nella stanza adiacente alla biblioteca, dove si trovano i distributori automatici. Per dare un segnale abbiamo deciso di sospendere momentaneamente questo servizio alla comunità, chiudendo al pubblico quella stanza. Per ora non abbiamo una data precisa di riapertura dei distributori, perché intendiamo costruire una progettualità più ampia e lungimirante; la biblioteca si trova comunque in uno spazio centrale del paese, dal quale sono facilmente accessibili altri bar. Come paese stiamo facendo un percorso, attraverso lo strumento del Patto educativo territoriale, per costruire una comunità educante. Non lasciar correre queste azioni corrette nei confronti di beni fruibili da tutti è un altro passo di questo cammino”. Nel frattempo, si stanno concludendo i lavori di manutenzione e sostituzione dell’impianto di riscaldamento della biblioteca civica, che riaprirà regolarmente lunedì 23 aprile 2018.

L’incontro di questa sera della rassegna sulla fantascienza, con una lezione di Paolo Vitaliano Pizzato su Kurt Vonnegut è confermato invece alle 20.30 in Biblioteca civica. L’ingresso è libero.