MARANO V.NO – PuliAmo Marano, adulti e bambini per il territorio

Sabato si è svolta la sesta edizione della manifestazione “PuliAmo Marano”: tanti cittadini, ragazzi e adulti, e le associazioni del territorio hanno partecipato alla giornata di sensibilizzazione e cura collettiva del territorio, promossa dal Comune in collaborazione con la consulta alla Qualità del territorio. Al primo turno che si è svolto alle 8.30 hanno partecipato una sessantina di persone, trasformate in “segugi fiuta-rifiuti” per tenere, insieme, il paese pulito: tra questi c’erano gli Alpini, i Fanti, il Movimento salvaguardia ambiente, il Gruppo escursionisti maranesi e Legambiente, oltre a molti genitori con i bambini. I bimbi hanno pulito insieme al sindaco, Marco Guzzonato, l’area delle scuole e la piazza; gli adulti sono andati invece nella zona della confluenza tra i torrenti Timonchio e Leogra, sulla strada bianca di via Molette e via san Fermo, poi alla roggia Santorso e infine lungo le strade di collegamento viale Europa e via Volpato. “Abbiamo raccolti rifiuti di tutti i tipi – commenta l’assessore all’Ambiente, Alessandra Cavedon -. È frustrante vedere quanta inciviltà ci può essere, ma per tutti i partecipanti c’è la grande soddisfazione di avere reso più bella la nostra Marano prendendosi cura del territorio. Un gesto da portare avanti tutti i giorni a partire dalle piccole attenzioni quotidiane”. L’assessore ha ringraziato in particolare le associazioni di volontariato e il comitato genitori di Marano, per il prezioso aiuto e il tempo che stanno mettendo a disposizione per la pulizia del territorio e per diffondere, giorno dopo giorno questa sensibilità ambientale. Dalle 14.30, si è svolto il secondo turno pomeridiano, che è durato fino alle 17.