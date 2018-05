MARANO V.NO – “Le carceri di Marano”: una serata sui partigiani

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un incontro dedicato a “Le carceri di Marano”: lo organizza per domani mercoledì 30 maggio l’assessorato alla Cultura del Comune. La serata – alle 20.30, nella scuola primaria Fogazzaro di Marano, ingresso libero – si aprirà con delle letture ad alta voce dell’artista Davide Dal Prà, tratte dal libro di Danilo Frigo “Ricordi di vita e di operazioni del partigiano Tango”. A seguire, sarà proiettata la video-intervista a Giuseppe Ottavio Zanon, a cura di Rodolfo Pietribiasi, con un’introduzione storica di Massimo Ferretto.

“Il tema dei luoghi inusuali o da scoprire è decisamente adatto alle nostre carceri, che ospiteranno letture e testimonianze di persone che sono state lì, tenute in prigionia per la loro adesione alla lotta partigiana – ha detto il sindaco, Marco Guzzonato -. Vogliamo quindi riavvicinare la cittadinanza al grande patrimonio di memoria rappresentato dalle carceri”.

La serata è a ingresso libero, ma i posti sono limitati.