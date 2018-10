MARANO V.NO – Lavora ai cavi dell’alta tensione, operaio fulminato

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —- Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio intorno alle 16.15 a Marano Vicentino, su un traliccio dell’alta tensione, in via Roma. Un operaio di 26 anni che era al lavoro su una piattaforma aerea sul traliccio è rimasto folgorato dopo aver toccato i cavi dell’alta tensione. La dinamica è al vaglio degli inquirenti: dalle prime indiscrezioi sembra che il cestello degli attrezzi che aveva con sé l’operaio abbia inavvertitamente toccato i cavi dell’alta tensione. Sul posto il Suem: l’uomo, soccorso, è stato trasportato in elicottero in ospedale a Verona al centro Grandi Ustionati in gravi condizioni.