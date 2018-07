MARANO V.NO – La Lega risponde al Sindaco: “I nostri manifesti tutti in regola”

La Lega Nord – Liga Veneta sezione di Marano Vicentino risponde alle “scuse adottate dal Sindaco di Marano Vicentino per giustificare la pessima figura fatta, andando a manifestare politicamente in maglietta rossa al cimitero, sono davvero risibili”. “Come può accusarci di non aver firmato un nostro manifesto, affisso sulla nostra bacheca della Lega Nord, con tanto di intestazione della Sezione della Lega Nord di Marano Vicentino? Dichiarando che la mancanza di una firma non permette un confronto diretto con il suo referente locale, afferma di fatto la mancanza di conoscenza del territorio e degli abitanti del suo paese. La nostra Sezione può contare su più rappresentanti in Consiglio Comunale, su un Deputato della Repubblica che per la prima volta nella storia ha permesso a Marano Vicentino di essere validamente rappresentato in Parlamento, e su oltre cinquanta persone tra militanti e sostenitori. Caro Sindaco, non ne conosce neppure uno? Come può invitarci a partecipare alla pulizia delle erbacce al cimitero con un volantino della sua lista (poco) civica, affisso in bacheca sabato 14 luglio, quando era già stato avviato l’intervento tramite i suoi pochi adepti? Non sarebbe più semplice far uscire una squadra di operai comunali per fare questo intervento? O forse i relativi capitoli di bilancio comunale sono stati erosi a beneficio dei compensi dei nostri Amministratori? Di questi tempi, probabilmente non era il caso di alzarsi lo stipendio: che ne dice, caro Sindaco?Ci ha forse mai cercati a seguito delle nostre denunce per i continui episodi di vandalismo politico ai danni della nostra bacheca, tra l’altro di proprietà del Comune? Ha mai alzato la voce? E’ mai andato a vedere i filmati delle telecamere che hanno ripreso i colpevoli di tali gesti? O forse teme di scoprire l’identità di qualche persona che conosce meglio di noi? Un Sindaco dovrebbe saper elevarsi al di sopra delle parti, anziché dilettarsi in manifestazioni di dubbio gusto vestito con una ridicola maglietta rossa”.