MARANO V.NO – Identificati i responsabili del furto di computer nella scuola Alfieri

MSono stati identificati i responsabili del furto di computer avvenuto lo scorso marzo nella scuola secondaria di primo grado Vittorio Alfieri di Marano. Grazie alle riprese delle telecamere, infatti, i carabinieri hanno potuto riconoscere due dei tre giovani che hanno fatto irruzione nella scuola.Questo venerdì7 giugno, alle ore 9.00 il sindaco, Marco Guzzonato, interverrà in un incontro con gli alunni insieme ai docenti e alle forze dell’ordine sul tema della sicurezza all’interno della scuola.Intanto, il comitato Genitori e il Consiglio d’istituto hanno già avviato delle iniziative per acquistare dei computer nuovi e si stanno organizzando per costruire delle raccolte fondi per la scuola.