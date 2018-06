MARANO V.NO – Domani la Festa della Musica

Anche il Comune di Marano festeggia la Festa europea della musica che si celebra ogni anno nel giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno. Il Coro Ciclamino e il Coro Ladiesis, con la collaborazione della Pro Marano e il patrocinio del Comune organizzano per domani sera un concerto, alle 20.30 nel portico di Ca’ Nogara grande, in via Capitello di sotto a Marano. Parteciperanno alla serata musicale non solo i cori del territorio, Ciclamino e Ladiesis, ma anche Fabio Cardullo & Lampion Guitar, Lady Rock e il gruppo strumentale Sette Note.

“È significativo che le comunità celebrino insieme il grande valore della musica, siano esse grandi o piccole -ha detto il sindaco, Marco Guzzonato-. Nel nostro paese questa sarà una nuova occasione d’incontro tra cittadini, grazie alla proposta delle realtà locali che si occupano di musica con grande passione e professionalità”.