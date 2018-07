MARANO V.NO – Continua la rassegna “Luglio maranese” 2018

Continua l’edizione 2018 della rassegna “Luglio maranese”, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione di giovani Viviamo Marano, Pro Marano, Ambarabàciccìlibrò, Silicon Kafe, la Polisportiva Ricreatorio Marano (Prm), la cooperativa Cinema Campana e l’associazione Memoria della Resistenza.

Giovedì 19 luglio, in piazzetta Aldo Moro alle 21.00, arriva la boogie night “Back to the fifties”, una serata di musica swing e balli anni ’50, in collaborazione con il Silicon Kafe di Thiene, sulle note musicali del dj Axel WoodPecker. Durante la serata è prevista anche una speciale animazione con i “Doo-Wop Boogiedancers”. L’ingresso è libero ed è gradito l’abbigliamento anni ’50.

La settimana prossima, mercoledì 25 luglio, “VMovies” organizza, sempre al Parco della Solidarietà alle 21.15, la proiezione de “I guardiani della galassia 2”, film di James Gunn.

Il giorno dopo, giovedì 26 luglio, in piazzetta Santa Maria alle 21.00, è in programma lo spettacolo “Bagarre. Letture e musica a cura di Dago Red”. Dago Red è un progetto collettivo formato da Stefano Tamiozzo, Giacomo Polga, Marco Billo, Nicola Traversa, che nasce nel 2014 per leggere ad alta voce testi propri e di autori emergenti, e promuovere e diffondere la letteratura, la musica e l’arte.

Venerdì 27 luglio, al cinema Campana alle 20.30, sarà proiettato il film “I sette fratelli Cervi” di Gianni Puccini (1968) esabato 28 luglio la rassegna si conclude nel viale delle scuole elementari con la “pastasciutta antifascista”, alle ore 19.00. Alle 20.00 interverrà Ugo De Grandis sulla “storia della pastasciutta antifascista” e a seguire ci sarà un intervento musicale, a cura dell’associazione Memoria della Resistenza.