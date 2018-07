MARANO V.NO – Cimitero, 30 volontari al lavoro

Dando seguito al piano annunciato dal Comune per migliorare la gestione e la cura del cimitero, lo scorso fine settimana una squadra di cittadini volontari si è ritrovata per condurre dei lavori di pulizia dell’area. L’intervento si è svolto nel torrido pomeriggio di sabato, con una trentina di partecipanti – tra cittadini volontari e rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale – che, alla fine della giornata, si sono detti soddisfatti del lavoro.

“Ringraziamo i volontari che hanno messo tempo ed energie al servizio della collettività e i tanti cittadini che, vedendoci al lavoro o constatando il buon risultato ottenuto, ci hanno incoraggiati e sostenuti – ha detto il sindaco, Marco Guzzonato -. Ne seguirà un altro e poi, dal primo di agosto, inizierà il nuovo incarico alla cooperativa che si occuperà della gestione integrata dell’area”.

“Grazie alla disponibilità dei cittadini, pur in una giornata non semplice per il caldo, siamo riusciti a fare una grande pulizia in due terzi dell’area e già in settimana ci daremo un altro appuntamento per completare i lavori di pulizia”, ha aggiunto l’assessore Alessandra Cavedon.

Inoltre, i partecipanti all’iniziativa hanno indossato una maglietta rossa per aderire all’appello lanciato da Libera Contro le Mafie, per fermare “l’emorragia di umanità”.