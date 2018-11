MARANO V.NO – Amianto scaricato illegalmente in più giorni, si cercano i responsabili

Una notevole quantità di quella che è stata una copertura, nella forma di lastra ondulata detta comunemente eternit, a base di amianto, è stata scaricata abusivamente in via S.Fermo a Marano. La zona è quella prossima all’ingresso di una cava, posta alla confluenza tra le vie S.Fermo e Molette. Al termine di via Canova, che è sotto il Comune di Zanè. “Le prime segnalazioni sono giunte solamente da un giorno – spiega il Comitato Marano Pulita in un comunicato – ma, nel frattempo, il quantitativo di materiale è aumentato. Sembra, a questo punto evidente, che i responsabili stiano effettuando più viaggi con destinazione finale nello stesso punto. Ancora un grave atto di inquinamento ambientale nel territorio del comune. Una sequenza di abusi a cui è necessario dare una forte risposta, per evitare di dare il senso dell’impunità ai responsabili”.