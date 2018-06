MARANO V.NO – Allarme per il campeggio abusivo

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ennesima denuncia del Comitato Marano Pulita su un campeggio nomade abusivo in paese:

“Svegliarsi nel giorno dedicato alla Festa della Repubblica con nuovo campeggio abusivo, che ha preso forma lungo Viale Europa, non è sicuramente quello che ci si aspetta per godersi la giornata. Accampamento nato ancora nella serata del primo giugno, proprio mentre nei “social maranesi” si segnala, ci si allerta e si discute circa il riacutizzarsi del fenomeno della microcriminalità. Un repentino aumento di furti, anche con scasso, ai danni di abitazioni ed auto, sparizioni di motorini e biciclette, che ormai non vengono più nemmeno denunciate alla forza pubblica. Un promettente inizio d’estate a Marano”.