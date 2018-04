MARANO V.NO – Al via la sesta edizione di “PuliAmo Marano”

È in arrivo la sesta edizione della manifestazione “PuliAmo Marano”. Si svolge domani, sabato 7 aprile, la giornata di sensibilizzazione e cura collettiva del territorio, promossa dal Comune in collaborazione con la consulta alla Qualità del territorio: tutti i cittadini – bambini, ragazzi e adulti – sono invitati a partecipare attivamente, trasformandosi in “segugi fiuta-rifiuti” e collaborando per tenere, insieme, il paese pulito. Il ritrovo è alle ore 8.30 nel piazzale della biblioteca per il turno del mattino, che si svolgerà tra le 8.30 e le 12.00, e alle 14.30 per quello pomeridiano, che durerà fino alle 17.00. Per partecipare è necessario indossare un abbigliamento idoneo con pantaloni lunghi, scarpe pesanti, guanti e gilet per la visibilità. “Vogliamo continuare a promuovere quest’importante iniziativa che ha l’obiettivo di costruire una sensibilità comune e diffusa per il rispetto dell’ambiente che abitiamo – spiega l’assessore all’Ambiente, Alessandra Cavedon -. La tutela dell’ambiente e la cura del territorio è un aspetto centrale per il futuro e deve essere accompagnato da pratiche quotidiane, condivise da tutta la comunità. In questo senso, la giornata ‘PuliAmo Marano’ ha un importante significato simbolico e anche pratico – grazie all’aiuto di tanti volontari -, ma è solo una tappa di un percorso più ampio di attenzione verso l’ambiente”. L’assessore ringrazia in particolare le associazioni di volontariato e il comitato genitori di Marano, per il prezioso aiuto e il tempo che metteranno a disposizione per la pulizia del territorio e per diffondere, giorno dopo giorno questa sensibilità ambientale.In caso di pioggia la manifestazione è rinviata a sabato 14 aprile 2018.