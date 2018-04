MARANO – Tutta la città di corsa con MaRun

Con l’arrivo della bella stagione riparte il progetto “MaRun. PerCorrere la città”, con le attività dei gruppi di corsa e podismo serali, seguiti da istruttori qualificati. Le iniziative della nuova stagione saranno presentate ai cittadini giovedì 12 aprile, alle ore 20.30 in auditorium comunale a Marano. Durante la serata, in collaborazione con la nuova farmacia Dott.ssa Giulia, si parlerà dell’attività fisica collegata al benessere mentale, i vantaggi cardiovascolari della corsa, la postura nello sport e della corretta alimentazione per chi svolge attività fisica. Gli istruttori presenteranno poi il programma e le attività specifiche dei gruppi di corsa e podismo e si apriranno le iscrizioni ai corsi.

“Dopo un paio di anni riproponiamo il progetto ‘MaRun’ che nelle scorse edizioni ha riscontrato un’ottima partecipazione – spiegano, il ViceSindaco Alessandra Cavedon e il consigliere delegato allo sport Sartore Flavio-. Lo scopo è di dare la possibilità a tutte le persone, anche le più sedentarie, di avvicinarsi a un’attività motoria con il supporto di validi istruttori, per avvicinarle all’attività fisica. In questo modo, lezione dopo lezione, si è stimolati a mettersi in gioco, traendone molteplici benefici come un maggior benessere psicofisico e un miglioramento nello stile di vita”.