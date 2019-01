Marano ricorda Giulio Regeni

A tre anni dalla scomparsa di Giulio Regeni in Egitto, oggi il Comune di Marano illuminerà la facciata del municipio con una luce gialla. Il sindaco, Marco Guzzonato, parteciperà inoltre alla manifestazione promossa dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD), che si terrà domani pomeriggio in ricordo del ricercatore italiano.

“Da tre anni cittadini, comunità, gruppi e istituzioni sono al fianco di Paola, Claudio e dell’avvocato Ballerini per questa battaglia di giustizia. Anche Marano fa parte della grande famiglia che chiede verità per Giulio Regeni, per questo saremo a Fiumicello il 25 gennaio”, spiega Marco Guzzonato. I genitori di Giulio alla fine del 2018 sono stati a Marano in occasione della consegna delle borse di studio agli studenti e in quella occasione gli è stato consegnato il “Premio Culture – Ca’ Alta”.