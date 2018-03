MARANO – La discarica nell’area di sosta (FOTO)

“E’ usata anche come discarica l’area di sosta improvvisata di Viale Europa a Marano Vicentino”. Lo scrive in un comunicato il Comitato Marano Pulita. “In uno dei tratti di strada più trafficati del paese, quello che collega la viabilità proveniente da Malo e Schio in direzione Thiene -continua la nota- si è formato con il tempo un parcheggio di fortuna, in corrispondenza del ponte sul torrente Timonchio. Un’area frequentata da chi decide di lasciare il volante, per fermarsi a telefonare o per una sosta improvvisa, ma contemporaneamente usata per disfarsi da borse di rifiuti o altri oggetti inservibili.

Lontano da occhi indiscreti, a parte il continuo transito di auto anche notturno, questo posto risulta perfettamente adatto agli scopi dei soliti incivili che, malgrado la situazione rimanga costante da tempo immemorabile, continuano a rimanere impuniti”.