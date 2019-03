MARANO – Dalla Vecchia: “Guzzonato bocciato, promesse non mantenute”

Di Andrea Martinetti

Sono passati ormai due anni dalle elezioni del giugno 2017 che hanno visto a Marano Vicentino essere proclamato sindaco Marco Guzzonato della lista civica MARANO BENE COMUNE grazie a 3.133 preferenze pari al 72,65% dei votanti, contro le 1.179 preferenze pari al 27,34% della lista civica NOI DI MARANO capitanata dal candidato Michele Pietribiasi.

Una risultato elettorale schiacciante, così come importante fu il numero di elettori che non si recò a votare se si considera che a Marano il numero di aventi diritto al voto sono poco meno di 8.000. I calcoli sono facili da fare, votò solo una parte di elettori pari a circa il 55,9% con un astensione considerevole pari a circa il 44,10%.

A distanza di tempo per capire come stanno andando le cose nel piccolo Comune dell’Alto Vicentino, abbiamo voluto interpellare la minoranza attraverso la consigliera Vanna Dalla Vecchia, ed affrontare assieme a lei alcune tematiche di attualità.

DALLA VECCHIA COME CONSIDERA QUESTO PRIMO PERIODO DI AMMINISTRAZIONE GUZZONATO?

Premesso che amministrare non sempre è facile, credo che le cose promesse in campagna elettorale non siano state mantenute. Faccio un esempio molto semplice, era stato promesso il ripristino e la sistemazione dei parchi giochi dove i ragazzini si dovrebbero recare a giocare, non mi sembra che ad oggi siano stati fatti dei seri interventi. Anche le cose più semplici da eseguire risultato per l’attuale giunta difficili da fare, bisogna segnalare le varie disfunzioni attraverso i mezzi stampa affinché vengano fatte, cose a volte elementari come il rifacimento delle strisce segnaletiche o come lo svuotamento di un cestino per la raccolta dei rifiuti. Non parlo di grandi opere …

A TAL PROPOSITO …QUALI OPERE IL COMUNE HA AVVIATO?

Su questo argomento c’è veramente poco da dire. Non ci sono interventi importanti avviati. L’unico intervento eseguito è stata la messa in sicurezza antisismica della scuola media, un intervento senz’altro necessario ed indispensabile, peccato solo che non siano stati in grado di completarlo nei tempi previsti con l’inizio dell’anno scolastico causando agli utenti non pochi disagi.

SECONDO LEI QUALI SONO LE AREE DI MIGLIORAMENTO.

Marano agli occhi di tanti è un paese sporco e poco curato. Verde pubblico e manutenzione dei marciapiedi e delle strade dovrebbero essere delle priorità da non sottovalutare. Se è vero che non ci sono purtroppo molti addetti alla suddetta manutenzione, colpa anche di chi non ha voluto sostituire il personale andato in quiescenza, è altrettanto vero che a bilancio ci sono fondi a sufficienza da destinare in parte a degli appalti mirati a rendere più pulito, vivibile ed accogliente il nostro paese.

PER ULTIMO, CONCLUDENDO, QUALI SONO LE MAGGIORI CRITICITA’.

Purtroppo, e lo dico con grande rammarico, c’è da parte della maggioranza una mancanza di dialogo quasi totale, che a volte sfocia anche in comportamenti al limite dell’arroganza. Le idee possono essere anche diverse, ma il rispetto nei confronti di chi comunque rappresenta una parte dell’elettorato non deve mai mancare. A volte anche da un idea diversa può nascere qualcosa di positivo per l’intera comunità.