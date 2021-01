MARANO – Baruffa in Comune per intitolazione a Giulio Regeni, la Lega si oppone: “Sindaco incoerente”

La Lega di Marano Vicentino si oppone all’intitolazione di una via o una piazza al ricercatore italiano ucciso selvaggiamente in Egitto, Giulio Regeni e accusa il sindaco Guzzonato di incoerenza.

“Nel consiglio comunale del 18 gennaio 2021, a Marano Vicentino -scrivono in una nota- è stato presentato dalla lista civica Marano Bene Comune un ordine del giorno, che prevedeva l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Giulio Regeni. La seduta del consiglio, su questo argomento, si è subito accesa con l’opposizione (Noi di Marano) che passava all’attacco, non tanto per la figura del giovane ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto, ma memore di quanto già accaduto a Marano Vicentino qualche anno fa.

A fine del 2015, infatti, in un ordine del giorno similare, proposto dal consigliere di minoranza Erik Pretto (Noi di Marano), veniva chiesto che il Comune rendesse omaggio alla giornalista e scrittrice fiorentina Oriana Fallaci, intitolandole un luogo pubblico. In questo caso la richiesta veniva bocciata, dal consiglio comunale, con la motivazione che il personaggio non era legato al territorio.

Questa la precisazione dell’allora vice sindaco Marco Guzzonato, ora attuale sindaco di Marano: «Come amministrazione stiamo seguendo un progetto ben preciso riguardo l’intitolazione delle strade e dei luoghi del paese che si poggia sulla volontà di valorizzare e trasmettere il patrimonio culturale di Marano. Questo criterio ci ha portato alla scelta di privilegiare figure di alto livello che siano espressioni del nostro territorio e che abbiano dato un contributo decisivo alla crescita del paese. È in quest’ottica che abbiamo appena intitolato una via al cavaliere Antonio Fioretti, padre del mais Marano. Oltretutto, dobbiamo prima tenere conto delle numerose richieste pendenti presentate in questi anni dai cittadini che segnalano diverse candidature. Per questo motivo dobbiamo dire di no alla richiesta del consigliere Pretto».

Per questa motivazione l’ordine del giorno presentato dalla lista civica di maggioranza, Marano Bene Comune, è stato respinto all’unanimità dall’opposizione”.