Mara Bizzotto sul Conte bis: “Sarà il Governo dei disastri”

“Alla faccia della novità e delle competenze! Il Conte bis è un Governo rosso purosangue, il più a sinistra della storia italiana, pieno zeppo di ministri comunisti e cattocomunisti, nato contro la volontà del popolo italiano e in nome e per conto dei poteri forti dell’Europa”.

Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto.

“Cosa ci si può aspettare infatti da un Governo che all’Economia ha un ministro ex, post e cripto comunista come Gualtieri, amico personale di Lula, l’ex presidente rosso del Brasile condannato per corruzione e riciclaggio, che dal carcere ha scritto una struggente lettera di sostegno alla sua candidatura alle ultime elezioni Europee? Cosa ci si può aspettare da un Governo che come ministro dell’istruzione ha un tassatore seriale di merendine come Fioramonti e agli Esteri un Di Maio che tifa per il dittatore venezuelano Maduro? Insomma, il Conte bis è un disastro annunciato che massacrerà l’Italia e gli italiani” conclude l’europarlamentare leghista Bizzotto.