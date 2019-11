Manovra, Gualtieri: “Asili nido gratis dal 1° gennaio”

Gli asili nido saranno gratis dal primo gennaio 2020 per la maggioranza delle famiglie italiane.

Il rafforzamento del bonus per gli asili nido consentirà “la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile”. “Si parlava della misura da settembre” ma scatterà “già dal primo gennaio”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra.

Gualtieri ha poi ricordato che si prevede anche l’aumento dei posti al nido “oggi insufficienti in particolare nel Mezzogiorno”. In tutto nel triennio, si stanziano 2,8 miliardi in più per la famiglia.Secondo i dati diffusi dal’Istat, lo ”scarso utilizzo degli asili nido” è dovuto ”all’offerta limitata” ma anche a causa di ”vincoli economici”. Nel 2018 il 12,4% dei genitori di bambini di 0-2 anni non iscritti al nido dichiara di non averlo fatto perché i costi sono eccessivi. In valori assoluti, complessivamente la mancata iscrizione al nido per motivi economici riguarderebbe circa 132 mila bambini di 0-2 anni, la maggior parte residente al Nord (il 61,9% del totale Italia), mentre quelli residenti al Centro o nel Mezzogiorno sono rispettivamente il 16,7% e il 21,5% del totale. Le differenze territoriali ”sono ampie”: il vincolo economico viene indicato per il 17% al Nord, per l’11,3% al Centro e per il 7,2% nel Mezzogiorno.