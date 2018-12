Manifestazioni di Forza Nuova e Bocciodromo in centro: Rucco chiede ad entrambi di rinviare

Il sindaco Francesco Rucco fa appello al senso di responsabilità di Bocciodromo e Forza Nuova perché le manifestazioni annunciate per il prossimo sabato 22 dicembre siano rimandate ad altra data

“Giusto e legittimo manifestare il proprio pensiero -afferma i sindaco Francesco Rucco in relazione alle manifestazioni annunciate da Bocciodromo e Forza Nuova per sabato 22 dicembre – ma ritengo inopportuno creare occasioni di tensione in pieno centro storico nel sabato che precede il Natale, giorno in cui tanti vicentini si dedicheranno agli ultimi acquisti per le feste o semplicemente passeggeranno in centro per godere della suggestiva atmosfera natalizia. Chiedo agli organizzatori di rimandare la manifestazione, dimostrando in questo modo rispetto per la città, in primis, ma anche per i commercianti che fanno affidamento sulle spese prenatalizie per chiudere un anno che per molti non è stato facile.”

Sono tante le iniziative legate al Natale previste a Vicenza per il prossimo fine settimana, volute e organizzate dall’amministrazione comunale, dalle associazioni di categoria, da tanti volontari che si stanno impegnando proprio per offrire ai vicentini, e a chi verrà in visita alla città, occasioni di svago e condivisione. Ci saranno mercatini artigianali, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, laboratori per i più piccoli, il villaggio del dono, il trenino, l’apertura straordinaria della Basilica e di Palazzo Chiericati, solo per fare qualche esempio. A cui si aggiunge, alle 17 di sabato, l’inaugurazione del presepe in vetro soffiato allestito nella Loggia del Capitaniato.

“Una Vicenza bella e vivace -conclude il sindaco- che da mesi si sta preparando a queste feste con impegno e dedizione da parte di tante persone. Obiettivo comune, adesso, deve essere quello di portare i vicentini in città, non tenerli lontani. Obiettivo che non ha colore politico e che, sono certo, è condiviso dalla destra e dalla sinistra che hanno a cuore la nostra città”.