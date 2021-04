Manifestazione no vax in piazza, in arrivo una raffica di multe

Una quarantina di persone sono già state identificate domenica, direttamente sul posto, altre decine lo saranno grazie alla visione delle immagini videoregistrate dalla polizia scientifica: è quello che sta succedendo a Treviso, più precisamente a Conegliano, dopo la manifestazione no vax di domenica a Conegliano. La Questura di Treviso e la Digos stanno passando al setaccio tutte le immagini: per tutti i partecipanti, o almeno per chi non aveva la mascherina, scatterà una multa di 400 euro in base alla normativa anti-Covid. Secondo gli organizzatori i partecipanti erano mille persone, tra cui anche il sindaco di Santa Lucia di Piave. Per le forze dell’ordine erano al massimo 550.