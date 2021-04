Manifestazione no-vax a Campo Marzo: in arrivo pioggia di denunce e sanzioni

Molti dei partecipanti alla manifestazione No Vax tenutasi sabato scorso a Campo Marzo potrebbero essere sanzionati per il mancato uso della mascherina e per non aver rispettato il divieto di assembramento. Infaga la Digos di Vicenza che sta analizzando i filmenti. La manifestazione “Salute e diritti oggi” era stata organizzata dai “Fuochi R2020” di Vicenza (Polesine e Thiene) e vi ha partecipato anche la deputata ex 5 stelle Sara Cunial. I manifestanti erano un migliaio, secondo gli organizzatori, 700 secondo la questura.

Come riporta il Giornale di Vicenza, la manifestazione era stata autorizzata purché fossero rispettate le norme anticontagio (no cortei, distanziamento, mascherina). E’ probabile che oltre alle sanzioni scatteranno anche diverse denunce.