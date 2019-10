Manhattan Short Film Festival: a Thiene un appuntamento da non perdere

Arriva l’atteso appuntamento con il Manhattan Short Film Festival, festival internazionale dei cortometraggi, giunto quest’anno alla 21ª edizione. Un festival per molti versi unico nel suo genere: riguarda unicamente corti e la giuria è formata solo dal pubblico presente in sala. Saranno infatti gli spettatori sparsi per le diverse sale di proiezione del mondo a votare il miglior corto tra i dieci finalisti scelti a New York tra ben 1.250 shorts visionati per questo festival internazionale di cortometraggi, realizzati da registi emergenti. L’evento si svolgerà in contemporanea in oltre quattrocento città sparse per i cinque continenti. A Thiene, che insieme a Torino sono le uniche due città dove si svolge l’evento in Italia, la proiezione è in programma il prossimo sabato 5 ottobre 2019 al Teatro Comunale con inizio alle ore 20.30. Ingresso con biglietto unico di euro 5,00. I dieci cortometraggi che il 5 ottobre gli spettatori sono chiamati a votare arrivano da Francia (“Nefta football club”, di Yves Plat), Finlandia (“The Match” di Pia Andell), USA (“Debris” di Julio Ramos), Germania (“Malou” di Adi Wojaczek), Iran (“Driving Lessons” di Marziyeh Riahi ), Regno Unito (“This Time Away” di Magali Barbe), Canada (“Tipped” di Alysse Leite-Rogers), ancora Regno Unito (“A Family Affair” di Florence Keith-Roach), Usa (At The End Of The World di Fon Davis) e Regno Unito (“Sylvia” di Richard Prendergast ).

“Quello con il Manhattan Short Film Festival è un appuntamento di sicuro riferimento per gli amanti del cinema d’essai ed inserisce Thiene in un grande circuito internazionale – ci tiene a ricordare l’assessore Strinati -. Ringrazio Giovanni Colasante, organizzatore ed anima di questo specialissimo ed atteso evento. Per la prima volta in Teatro sarà utilizzato il videoproiettore digitale per una migliore visione, a conferma della continua attenzione riservata al confort degli spettatori del Comunale”.

A ciascun spettatore presente in sala sarà consegnata una cartolina su cui esprimere il proprio voto. I dati verranno poi spediti via mail a New York dove, in base alle preferenze espresse nelle altre città, si decreteranno i vincitori. I tre cortometraggi che otterranno l’oro, l’argento e il bronzo verranno annunciati e premiati il lunedì successivo.

Tutti i film sono in lingua originale, sottotitolati in inglese.

Manhattan Short Film Festival è un’occasione da non perdere per i cinefili e per chi vuole sperimentare una novità. Per altre ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Promozione Eventi Culturali del Comune di Thiene, tel. 0445 804.745 /746.