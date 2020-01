Mangiano e bevono senza pagare: due denunciati

Consumano bevande ed alimenti in un locale e si allontanano senza pagare. Denunciati.

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, il 16 gennaio 2020, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per insolvenza fraudolenta, A.C, 38enne, residente a Zanè e E.J.MM, 24enne di nazionalità peruviana, residente ad Altavilla Vicentina.

Le indagini venivano avviate nelle settimane precedenti a seguito della denuncia presentata dal gestore del locale “Classe Cafè”, di Altavilla Vicentina; gli indagati, lo scorso mese di dicembre, presentatisi nel locale dove consumavano bevande ed alimenti per un valore quantificato di € 40,00, al momento di pagare asserivano di non essere nelle condizioni di farlo per poi dileguarsi prima del sopraggiungere dei militari dell’Arma, nel frattempo allertati.

Gli inquirenti, attraverso la descrizione fornita dalla vittima, risalivano ai responsabili nei confronti dei quali l’Autorità Giudiziaria berica, sulla scorta dell’informativa di reato pervenuta, valuterà i conseguenti provvedimenti.