Manda lavoratori in nero fuori regione a distribuire volantini: multato imprenditore vicentino

Un imprenditore di Valdagno è stato multato e tre collaboratori in nero, indiani residenti nel Vicentino sono stati denunciati per mancata esibizione di documenti nel Mantovano, a Levata. I tre collaboratori sono stati sottoposti a controllo da parte dei carabinieri della Stazione di Curtatone, impegnati in controlli finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera clandestina e al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, mentre distribuivano volantini pubblicitari.

Nessuno di loro era regolare e nessuno di loro è stato in grado di esibire documenti. Il titolare dell’azienda con sede a Valdagno è stato sanzionato con una multa di 4000 euro e la sua attività è stata sospesa.

I tre indiani sono stati denunciati per la mancata esibizione dei documenti ed è stato contestato loro anche il mancato rispetto delle misure di contenimento per non aver ottemperato al divieto di spostamento tra le regioni previsto dalle normative anti covid.