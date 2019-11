Mancata precedenza: scontro e tre feriti

Grave incidente oggi intorno alle 12.30 in Via Bassano del Grappa all’incrocio con Via Villa Capra di Sarcedo.

In base alla dinamica ricostruita dalla Polizia Locale NordEst Vicentino, un uomo di 46 anni, M.T., della provincia di Pesaro, proveniente da Breganze con direzione Thiene, giunto alla suddetta intersezione, per cause in corso di accertamento non avrebbe dato la precedenza ad un’Audi condotta da A. F. donna di 22 anni di Lugo di Vicenza che percorreva regolarmente Via Bassano del Grappa con direzione Breganze.

A causa della collisione i due veicoli hanno riportato danni gravi mentre i conducenti e una passeggera della Mercedes sono stati trasportati all’Ospedale di Santorso in codice giallo per accertamenti.

Per i rilievi del sinistro e la viabilità del traffico è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino con l’ausilio di cittadini volenterosi che si sono fermati in ausilio dei conducenti.