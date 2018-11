Mamma vicentina arrestata negli USA perché clandestina

La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza, a pagina 20 dell’edizione cartacea. Una donna di 40 anni vicentina, residente nella zona di Schio, madre di una bambina di 3 anni, è stata arrestata e trattenuta per due settimane ed è stata liberata grazie all’intervento del Ministero degli Esteri italiano.

L’episodio è successo ai confini fra Messico e Stati Uniti dove la donna è stata fermata. Mentre la figlia di 3 anni, con doppio passaporto ha potuto superare il confine, la donna è stata trattenuta e per i primi cinque giorni sarebbe stata al buio di tutto.

Si stata recando a Los Angeles, dove la bambina è stata concepita. Il padre è americano. La 40enne, nel 2015 era uscita dagli USA incinta ed era stata informata dalle autorità statunitensi di avere violato la legge federale in materia di immigrazione. Si era infatti fermata all’estero per un periodo superiore a quello consentito. No avrebbe potuto tornare negli USA per alcuni anni per aver violato il visto Esta.

La vicentina ad inizio ottobre si era recata a Cancun, in Messico, per raggiungere il compagno. Dopo una permanenza in Messico in cui la bimba ha potuto conoscere ed abbracciare i parenti paterni, la famiglia si è diretta verso la California ma a Tijuana la donna è stata fermata. Avrebbe chiesto la documentazione necessaria per avere l’autorizzazione all’ingresso ma non sarebbe bastato e sarebbe stato consentito l’ingresso al padre, alla bimba e alla nonna. Grazie al Ministero degli Interni la situazione si è sbloccata e la donna con un documento Esta procuratogli dalla madre ed è rientrata (espulsa) in Italia. Non potrà tornare negli USA per i prossimi 3 anni.