Mamma scomparsa a Padova, indagato per omicidio il marito

Ricerche ancora senza esito di Samira El Attar, la 43enne mamma marocchina scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella dove abitava col marito. Ma oggi la svolta nelle indagini: il coniuge, Mohamed Barbri, è stato iscritto dalla procura nel registro degli indagati. L’accusa è di omicidio e soppressione di cadavere. Per giorni era stata setacciata l’area in cui viveva la donna con la famiglia, via Statale. Erano anche stati rinvenuti oggetti di proprietà di Samira. L’uomo ora si difende: “Non sono stato io – dice- voglio continuare a cercarla”