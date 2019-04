Maltrattamenti e lesioni alla moglie: arrestato

rintracciato dai Carabinieri un extracomunitario di nazionalità tunisina, arrestato in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nel tardo pomeriggio di ieri hanno rintracciato Aymen Bouhali, 37enne di nazionalità tunisina residente nel capoluogo, nei confronti del quale il Tribunale di Vicenza ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere in quanto resosi responsabile, nelle settimane precedenti, dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso il carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.