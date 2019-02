Maltrattamenti e atti persecutori, non rispetta gli obblighi: arrestato

Nel pomeriggio di ieri i militari della Stazione di Schio hanno arrestato Canè Jarno in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza.

L’aggravamento della misura cautelare (alla quale il Canè era sottoposto per maltrattamenti contro familiari conviventi e atti persecutori) è scaturito dalle reiterate trasgressioni dell’indagato che aveva l’obbligo non comunicare con la parte offesa, nonché per un’evasione avvenuta nella serata del 13 febbraio scorso, scoperta dai Carabinieri tramite lo studio di tracciati gps, acquisizione di telecamere e dichiarazioni di testimoni.