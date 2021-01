Maltempo: Veneto, situazione sotto controllo

“La situazione è sotto controllo, grazie a un grande dispiegamento di uomini e mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco con il supporto dell’Esercito. In mattinata ho avuto una nuova videoconferenza con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, cui interveniva anche il Ministro per i rapporti con Parlamento, Federico d’Incà, che ha assicurato la disponibilità del Governo a dichiarare lo Stato di Emergenza Nazionale, con i ristori per gli enti che stanno operando sul campo”. Lo ha riferito l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, che ha fatto il punto con la Protezione Civile Nazionale sulla situazione creata sulla montagna veneta dalle copiose nevicate dei giorni scorsi.

Sono oltre 200 gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco dall’inizio dell’emergenza neve, e oltre 80 in attesa di essere eseguiti. Le squadre permanenti e volontarie, con il rinforzo di personale e mezzi provenienti dagli altri comandi del Veneto, dalla Lombardia e dal Trentino Alto Adige con circa 50 operatori, stanno lavorando principalmente per alleviare le difficoltà dei residenti. Le operazioni vengono fatte sui tetti per sgravare il peso della neve e liberare i comignoli per evitare il blocco delle caldaie ed evitare cadute di accumuli di neve, che possono causare danni.

Altri interventi per liberare le strade con le frese e raggiungere posti isolati. Questa mattina una famiglia isolata in Valle Seren del Grappa è stata raggiunta con il gatto delle nevi ed evacuata.