MALTEMPO – Ultimi giorni del 2017: che tempo farà?

Arpav Veneto ha diramato le previsioni per i prossimi giorni. Eccole.

Da venerdì pressione in aumento con flusso settentrionale più asciutto e tempo più stabile; la caratteristica meteorologica saliente sarà il ritorno al di sotto dello zero delle temperature minime anche in pianura.

giovedì 28. Fino alle ore centrali cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; dalle ore centrali e pomeridiane parziali rasserenamenti a partire da ovest.

Precipitazioni. Fino al mattino probabilità medio-alta (50-75%) di fenomeni sparsi; limite della neve fino a fondovalle nelle Dolomiti, attorno ai 700/1000 metri sulle prealpi, localmente un po’ più in basso. Dalle ore centrali fenomeni in esaurimento a partire da ovest, con precipitazioni assenti in serata.

Temperature. Valori in generale calo, con minime che saranno raggiunte in serata; possibili gelate anche in pianura dalla sera.

Venti. In montagna Tramontana, tesa o forte ad alta quota e a tratti anche nelle valli; in pianura deboli o moderati con direzione variabile. Dalla sera probabile presenza di foehn sulle zone prealpine e pedemontane occidentali.

Mare. In attenuazione da mosso a poco mosso nel corso della giornata.

venerdì 29. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Nelle ore più fredde possibile formazione di foschie/nebbie in pianura, specie sulle zone centro-orientali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Valori in generale calo; valori minimi inferiori allo zero anche in pianura, con gelate diffuse.

Venti. In montagna in intensificazione da deboli a tesi da ovest; in pianura in prevalenza deboli occidentali; presenza di foehn fino al primo mattino sulle zone pedemontane e prealpine occidentali.

Mare. Calmo o poco mosso.

sabato 30. Alternanza di nuvole e schiarite in pianura e Prealpi, e annuvolamenti più estesi sui rilievi Dolomitici. Temperature ancora in contenuta diminuzione in pianura, in calo le minime e in aumento le massime sui rilievi.

domenica 31. Cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso sui rilievi e zone settentrionali della pianura; più nuvoloso sulla bassa pianura per nubi stratiformi. Temperature in contenuto aumento in pianura, in ripresa più sensibile sui rilievi.