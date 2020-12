Maltempo, tutto il Veneto in sofferenza: aperti i bacini

È emergenza meteo in tutto il Veneto. Un anno davvero da dimenticare questo 2020. Quattrocentoundici interventi dei vigili del fuoco in poche ore tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia. A Modena il fiume Panaro è esondato e, nella zona tra Gaggio e Nonantola, è in corso l’evacuazione degli abitanti. Non solo. Perché anche la ferrovia del Brennero tra Bolzano e il confine di Stato è stata interrotta per motivi di sicurezza e l’Austria, dal versante italiano, non è più raggiungibile: da ieri sera è interrotta anche la corsia nord dell’autostrada A22 tra Vipiteno e Brennero. Brutto risveglio per gran parte dell’Italia a causa del maltempo che persiste con neve abbondante e violenti nubifragi che hanno provocato allagamenti, crolli di ponti ed esondazioni. I danni, infatti, sono ingenti: l’allerta rossa è già scatta su parti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulla provincia di Bolzano, mentre su Dolomiti e Alto Adige è pericolo valanghe.

Un piccolo ponte su un torrente è crollato ieri sera a causa del maltempo, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco, vuoto perché i tre occupanti si erano già messi al sicuro. È accaduto ieri sera a Gosaldo, ma si è appreso stamane. Il ponte collega la frazione di Rent — rimasta isolata — ad un altro abitato di Gosaldo. Da ieri sera i pompieri hanno compiuto 130 interventi per il maltempo nel bellunese, 50 le squadre al lavoro. Disagi anche sull’autostrada A27 Venezia-Belluno dove, poco prima delle 9, in via precauzionale è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Fadalto e Belluno in direzione di Belluno, per consentire verifiche sul versante esterno al tracciato autostradale interessato nella notte da violenti nubifragi. Per consentire la riapertura del tratto è già stata avviata la realizzazione di una corsia in deviazione.

Nel vicentino aperto il bacino di laminazione a Caldogno e quello di Montebello; il primo costruito dopo l’alluvione di 10 anni fa che causò anche dei morti; il bacchiglione per ora ha tenuto: si è allagata la galleria inferiore del teatro olimpico a Vicenza.