MALTEMPO – Trentino nella morsa dei temporali, vento, frane. Moena in ginocchio: evacuate oltre 100 persone.

Violentissimo temporale nel pomeriggio in valle di Fassa: pioggia e grandine si sono abbattute sugli abitati di Moena e Soraga, con i chicchi scesi tanto copiosamente da imbiancare strade e piazze. La rapidità e l’intensità che hanno caratterizzato la perturbazione hanno causato numerosi allagamenti di garage e cantine, con i vigili del fuoco che sono stati tempestati di richieste di intervento. Una trentina gli interventi a cui sono stati chiamati i corpi volontari della zona, affiancati anche da quelli della valle di Fiemme e dell’alta Fassa. A seguito della forte pioggia in paese a Moena si è verificata anche una frana: al momento non risultano persone coinvolte.

La nota della Provincia sulla situazione:

«Il maltempo ha provocato nel pomeriggio di oggi in val di Fassa e, in particolare a Moena, disagi e il blocco della circolazione. Fino ad ora non si segnalano problemi alle persone. L’acqua, rilasciata dai pendii del passo San Pellegrino, ha invaso la statale delle Dolomiti all’altezza dell’albergo Cavalletto, formando nel centro di Moena un torrente fangoso. A scopo precauzionale un centinaio di persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni e nel campo sportivo si sta già allestendo una tendopoli di prima accoglienza. Il torrente Costalunga è esondato.

Le immagini radar della Protezione Civile del Trentino hanno evidenziato una zona circolare con un raggio di 6 chilometri centrato sull’abitato di Moena, in cui si sono concentrate le precipitazioni dalle ore 14 alle 18, con circa 130 millimetri di pioggia. A seguito dei temporali estesi su tutta la provincia si sono registrate forti raffiche di vento, fino 80 chilometri orari, nella zona di Trento Laste e Rovereto».