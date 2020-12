MALTEMPO SUL VENETO – Convocata unità di crisi, attese forti piogge

Visto il protrarsi e il possibile intensificarsi dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul territorio, la Regione Veneto, con la Protezione Civile regionale, ha convocato l’Unità di Crisi.

La riunione si svolgerà domani, giovedì 3 dicembre, alle 16.00, nella sede della Protezione Civile Regionale, in Via Paolucci 34 a Marghera.

Alla riunione operativa parteciperanno anche i Vigili del Fuoco, il Suem 118, Arpav, Veneto Strade e Anas.

«Le previsioni – dice l’Assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – indicano condizioni critiche fino al fine della settimana, con nevicate in quota e conseguente rischio valanghe. Nel resto del territorio, in particolare nell’area pedemontana, sono attese forti piogge, con rischi per la tenuta idrogeologica. Al tavolo dell’Unità di crisi faremo una valutazione della situazione, per programmare le azioni da mettere in campo”.

LE PREVISIONI ARPAV

SEGNALAZIONE METEO: Dal pomeriggio di venerdì 4 e nel fine settimana episodio prolungato di marcato maltempo, con precipitazioni estese e persistenti sulle zone montane e pedemontane e quantitativi molto abbondanti; fenomeni di minore entità sulla pianura centro-meridionale. Limite della neve in rialzo fino a circa 1300-1600 m. Marcato rinforzo dei venti meridionali, che saranno forti sulle zone montane, sul mare e sulla costa.



Evoluzione generale

La profonda area depressionaria con aria fredda, centrata mercoledì sul Mar Ligure e responsabile anche sulla nostra regione della fase iniziale molto nuvolosa con un po’ di neve fino a bassa quota, si esaurisce; la circolazione poi rimane ciclonica, pilotata dal nucleo principale presente sulle isole Britanniche; inizia dunque un notevole richiamo di correnti umide e miti dai quadranti meridionali, che venerdì e soprattutto nel fine settimana porterà una più significativa fase perturbata, con temperature in rialzo e precipitazioni anche consistenti almeno in montagna.

Il tempo oggi

mercoledì 2

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo in genere coperto; precipitazioni in prevalenza sparse, di entità debole o al più temporanemente e localmente moderata; limite della neve in rialzo grossomodo fino a 400-700 m, salvo qualche locale episodio serale di neve anche in pianura; in pianura venti perlopiù dai quadranti nord-orientali, più significativi sulla costa dove all’inizio saranno anche forti, per il resto tendenza ad attenuazione; clima freddo, con scarsa escursione termica diurna.

Tempo previsto

giovedì 3. Cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con copertura più estesa nelle prime ore e delle schiarite da sud soprattutto in pianura a partire da fine mattinata; specie durante le ore più fredde, probabile presenza di foschie ed alcune nebbie in pianura e nelle valli.

Precipitazioni. Probabilità nelle prime ore medio-alta (50-75%) per fenomeni da diffusi a sparsi al più di entità localmente moderata, poi in diminuzione da sud fino a risultare bassa (5-25%) sulle Dolomiti e nulla o molto bassa (0-5%) altrove per leggeri fenomeni da sparsi a locali; limite delle nevicate in rialzo da 400-700 m a 600-900 m.

Temperature. Le minime verranno raggiunte in vari casi alla sera; rispetto a mercoledì esse subiranno un lieve rialzo in quota, una moderata diminuzione sulle zone centro-meridionali e contenute variazioni di carattere locale altrove; per le massime, prevarrà un discreto aumento specie in pianura.

Venti. In quota fino al mattino deboli con direzione variabile, poi moderati da sud-ovest con rinforzi più significativi alla sera; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, salvo residue fasi di Bora moderata su costa e zone adiacenti nelle primissime ore.

Mare. Da mosso a poco mosso.

Previsione Altezza Onde

venerdì 4. Cielo perlopiù coperto, salvo qualche possibile locale schiarita all’inizio.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) su zone montane e pedemontane, medio-alta (50-75%) sul resto della pianura centro-settentrionale, medio-bassa (25-50%) su quella meridionale; fenomeni tendenti a divenire diffusi e da moderati ad almeno localmente intensi sulle zone montane e parte di quelle pedemontane, per il resto generalmente sparsi e da deboli ad occasionalmente moderati; limite delle nevicate nelle prime ore sui 600-900 m, o localmente un po’ più alto sulle Prealpi, poi in rialzo fino a 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le massime aumenteranno, in modo più sensibile su costa e zone adiacenti.

Venti. In quota tesi dai quadranti sud-occidentali, a tratti anche forti dalla tarda mattinata in poi; nelle valli perlopiù deboli con direzione variabile, salvo temporanei locali rinforzi di moderata intensità, in prevalenza dai quadranti orientali; sulla fascia pedemontana da deboli a temporaneamente moderati, dai quadranti nord-orientali; sulla costa sud dai quadranti sud-orientali, da moderati a tesi; altrove, da moderati nord-orientali a tesi sud-orientali con rinforzi più significativi e precoci sulla costa.

Mare. Inizialmente da poco mosso a mosso, poi da mosso a molto mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

sabato 5. Tempo perturbato con precipitazioni diffuse e abbondanti sulle zone montane, più discontinue e meno significative in pianura; limite delle nevicate in fino a 1500-1800 m sulle Prealpi e 1200-1500 m sulle Dolomiti; rinforzi di vento dai quadranti meridionali, anche notevoli in quota; temperature in aumento, ben più sensibile riguardo alle minime in pianura.

domenica 6. Tempo perturbato, con precipitazioni in prevalenza diffuse e abbondanti specie sulle zone centro-settentrionali; limite delle nevicate in leggero abbassamento, mediamente a 1300-1600 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti; vento spesso significativo, dai quadranti meridionali in quota e da quelli orientali sulla pianura; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime saranno stazionarie o in leggera diminuzione.