Maltempo: situazione in miglioramento, prosegue il monitoraggio dei fenomeni

Sta ritornando lentamente alla normalità la situazione nelle zone allagate a causa del maltempo dei giorni scorsi. Le piogge previste nelle prossime ore non dovrebbero avere intensità tale da causare nuove criticità.

Anche questa mattina il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi hanno verificato con i tecnici comunali, la polizia locale e i volontari del gruppo di protezione civile l’evoluzione dei fenomeni, mantenendo attivo il monitoraggio sul territorio attraverso il Coc (centro operativo comunale) che rimane convocato in forma ristretta per le problematiche collegate all’emergenza Covid.

Tutte le strade chiuse per gli allagamenti sono state riaperte alla circolazione, fatta eccezione per quella dei Ponti di Debba, che andrà ripulita dal fango prima dell’apertura. Ancora chiuso Parco Querini, dove l’acqua fatica a defluire dalle zone dell’allagamento.

Per tutta la giornata di ieri, martedì 8 dicembre, i volontari della protezione civile comunale sono stati impegnati a supporto dei cittadini che hanno subito gli allagamenti più gravi. Una squadra di quattro volontari ha operato a Setteca’, mentre dalle 7 di mattina all’una di questa notte tre squadre da sei uomini ciascuna si sono alternate nell’aiuto ai cittadini di Torri di Quartesolo.

A fronte delle richieste di sacchi di sabbia giunte anche questa mattina in Comune e in Amcps si precisa che, non essendo al momento previste nuove situazioni di criticità, non sono in programma distribuzioni perché le scorte vanno preservate per i casi di reale emergenza.

