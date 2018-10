Maltempo – Segnalati blackout nel Vicentino

Diverse segnalazioni di blackout sono arrivate alla nostra redazione e sono riportate anche dagli utenti dei social. Il maltempo e il forte vento hanno probabilmente danneggiato la rete elettrica ma siamo in attesa di informazioni più approfondite. Blackout sono segnalati nell’Ovest Vicentino ad Arzignano, Chiampo, Brendola, Altavilla ma anche nel Bassanese a Rossano Veneto a Torrebelvicino e nello Sceldense. (Nel caso di Arzignano i problemi riguardano la cabina Enel di San Bortolo è andata in tilt, per cui vi sono problemi Castello San Bortolo e San Zeno). Anche il comando di Polizia Locale e l’istituto Scalabrin sono rimasti senza corrente e stanno utilizzando il gruppo elettrogeno).

Anche nel Trevigiano a Castelfranco situazione critica per diversi blackout che interessano il territorio comunale

Fra le segnalazioni arrivate anche quella di un albero caduto in strada nella direttrice Fontaniva-Vicenza: disagi al traffico