Maltempo: scuole chiuse a Roana

Non solo il Bellunese. Anche in un Comune vicentino niente scuola oggi e domani. A causa delle avverse condizioni meteo di oggi venerdì 15/11/2019, in base al bollettino della Regione Veneto, il Sindaco del comune di Roana ha disposto con ordinanza la chiusura delle scuole presenti nel territorio comunale per oggi venerdì 15/11/2019 e domani sabato 16/11/2019.