MALTEMPO – Roggia a rischio esondazione: intervento dei pompieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Alle 9:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Marosticana a Vicenza per rimozione di alcuni detriti da una roggia, che ne potevano provocare l’esondazione. I pompieri hanno provveduto a ripulire il corso d’acqua da alcuni resti dell’esplosione del bar, avvenuto il 20 gennaio scorso, poi posto sotto sequestro. Le operazioni di messa in sicurezza del corso d’acqua sono durate circa un’ora e mezza.