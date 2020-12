Maltempo, rimane lo stato di attenzione in città: Bacchiglione a 2,75 metri alle 17

Il Coc (Centro operativo comunale) continua a monitorare la situazione meteorologica nonostante oggi ci sia stata una giornata di relativa tregua. Il livello del Bacchiglione a ponte degli Angeli è sceso a 2,75 metri alle 17.

Domani sono previste precipitazioni diffuse, anche con rovesci e qualche temporale pertanto il Coc monitorerà la situazione, attraverso il gruppo comunale di Protezione civile, pronto a riunirsi in presenza qualora ve ne fosse la necessità.

Tra sabato e domenica sono stati distribuiti 4000 sacchi di sabbia, mentre la protezione civile è stata impegnata per 400 ore/uomo circa. 12 i mezzi utilizzati per l’emergenza, tutti quelli in dotazione al gruppo comunale: 2 camion con gru, 1 camioncino attrezzato con cassone, 2 furgoni, 2 fuoristrada, 4 motopompe, 1 idrovora da 7000 litri al minuto.

Quest’ultima è attualmente in funzione nel territorio comunale di Torri di Quartesolo a supporto delle operazioni di emergenza, accompagnata da una squadra del gruppo comunale.

Proprio a Torri di Quartesolo si è recato oggi l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi dove, nella sede del Coc, ha confermato la disponibilità di pieno supporto alle attività in corso.

Per quanto riguarda il territorio di Vicenza, nelle zone colpite da allagamenti l’acqua sta gradualmente defluendo: Settecà, strada delle Caperse, strada dei Ponti di Debba, strada di Settecà, via Dal Prà e strada delle Casone.

Strada di Settecà è stata riaperta questa mattina, mentre le altre vie restano ancora chiuse in via precauzionale. A San Pietro Intrigogna l’acqua si è ritirata. Parco Querini rimane chiuso per allagamenti. Al Teatro Olimpico è stata effettuata la pulizia e rimane collegata la pompa idrovora supplementare.