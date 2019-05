MALTEMPO – Raffica di interventi dei Vigili del Fuoco

Continua il maltempo in Veneto. Nel weekend sono stati più di 170 gli interventi eseguiti in diverse zone da parte dei Vigili del Fuoco. Quasi la metà degli interventi ha riguardato la Provincia di Vicenza, dove i pompieri hanno richiamato il personale libero dal servizio per far fronte all’emergenza. Alberi abbattuti per il forte vento, allagamenti, automobili in difficoltà, frane, smottamenti.

A Schio prima dell’alba tre giovani a bordo di un’auto nell’attraversare una stradina precedentemente asciutta nei pressi della provinciale 78 a Valdastico sono rimasti bloccati nel centro di un torrente. Fortunatamente sono stati tratti in salvo (vedi foto). Fango e detriti sono franati nella strada che collega Alonte ed Orgiano nel Basso Vicentino mentre una frana interessa Sant’Ulderico a Schio, in direzione di contrada Giardin e Soggio