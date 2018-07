MALTEMPO – Nubifragio sulla Marca, alluvione lampo nell’Asolano

La Marca sott’acqua nella notte. Cornuda, Pederobba, Monfumo, Maser sono i comuni più colpiti dal violento nubifragio che ha colpito stanotte. In un primo momento l’emergenza acuta si è avuta nel comune di Cornuda per l’esondazione del canale Rubianco. Poi l’emergenza ha coinvolto anche la località di Villa Raspa di Cornuda e la località Levada di Pederobba dove è tracimato il canale Nasson. In località Maser tra le altre cose è franato parte della cinta muraria della storica Villa di Maser. Sul posto 25 unità dei Vigili del Fuoco con motopompe e idrovore, a cui si sono aggiunte squadre della protezione civile. Stamattina è in atto la conta dei danni.