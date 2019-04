MALTEMPO – Neve d’aprile: Dolomiti imbiancate e ancora freddo

Ieri sera e nella notte ha nevicato sulle Dolomiti Venete e sulle Piccole Dolomiti, anche a quote intorno ai 1000 metri: stamattina la neve di aprile ha fatto quindi la sua comparsa dal Grappa ad Asiago, passando per Campogrosso ma anche Cortina e Fedaia. Ieri pomeriggio la società ‘ Veneto Strade’ ha disposto la chiusura alla viabilità del Passo di Valparola, al confine tra bellunese e provincia di Bolzano, del Passo Pordoi, lungo la 48; del Passo Giau e del Passo Fedaia, così come altri tratti in quota della 48 delle Dolomiti e delle Dolomiti, della 148 Cadorna, e della 619 Casera Razzo delle Dolomiti, e del Passo Falzarego.

Vige inoltre l’obbligo per gli automobilisti dell’uso di catene o pneumatici da neve per il transito sopra i 100 metri di quota. La giornata di oggi non si preannuncia migliore: solo da sabato qualche miglioramento.