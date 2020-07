Maltempo nel Vicentino: oltre 100 chiamate ai Vigili del Fuoco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco a fronte di oltre 100 chiamate per il forte maltempo che ha interessato nel tardo pomeriggio di martedì Schio e la zona pedemontana, ma anche la città di Vicenza con grandi raffiche di vento e l’abbattimento di rami e alberi. Gli interventi delle squadre dei pompieri che si sono concluse questa mattina, hanno riguardato principalmente operazioni di soccorso per prosciugamenti di taverne e garage, rimozione elementi pericolanti, messa in sicurezza di tetti. I comuni principalmente interessati dal maltempo: Schio, San Vito di Leguzzano, Malo, Isola Vicentina, Monticello Conte Otto, Monteviale, Bassano del Grappa e Vicenza.