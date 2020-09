Maltempo nel Vicentino, anche oggi vigili del fuoco al lavoro: più di 330 gli interventi eseguiti

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Sono oltre 330 gli interventi già eseguiti dei vigili del fuoco relativi al maltempo, che sabato scorso ha colpito duramente il territorio vicentino, soprattutto Arzignano e Trissino. Pure oggi stanno proseguendo le operazioni delle 10 squadre dei pompieri impegnate nella città del Grifo per la rimozione di elementi pericolanti dai tetti e la copertura provvisoria con del nylon in attesa dei lavori di rispristino da parte di ditte qualificate. Gli interventi prima pianificati da precedenti sopralluoghi dei tecnici dei vigili del fuoco, vengono eseguiti da squadre composte da personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e personale di autoscala, operazioni complesse e di lunga durata. Al momento rimangono in attesa 47 interventi.