MALTEMPO – La pioggia non dà tregua…e il cielo diventa cupo e tinto di giallo

“Oddio è arrivata l’apocalisse…”. Questa lunga giornata di emergenza maltempo, con un cielo stranissimo – giallastro e che in alcuni momenti si fa cupo e quasi buio – sta facendo pensare alle ipotesi più strane i molti Vicentini che l’hanno notato. Alcuni non hanno esitato un secondo, dopo essersi assicurati che non era una visione e che gli occhiali erano perfettamente puliti, ad alzare la cornetta per chiamare vigili del fuoco, segreterie dei giornali, uffici comunali e perfino amici e parenti nel tentativo di sapere il Tutto risolto, gli esperti assicurano che è una “normale” situazione causata dal particolato sahariano sospeso in troposfera, trasportato dalle intense correnti meridionali e che si trova “sospeso” durante le forti piogge di oggi: il fenomeno ha interessato oggi tutto il Veneto, da Treviso a Venezia. E una delle foto – rigorosamente senza filtri – più magiche ce la regala proprio Venezia dall’alto, con il suo cielo giallo di oggi.